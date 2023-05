Seite an Seite mit ORF-Legende Hans Huber

Der ehemalige ORF-Kommentator Hans Huber (rechts) sprach und „arbeitete“ am Samstag mit dem Ostermiethinger Obmann Otmar Schlichtner.

Eigentlich wollte Otmar Schlichtner im September des Vorjahres seinen sechzigsten Geburtstag nicht groß feiern, doch am Ende fanden sich an die 120 Gratulanten bei ihm zuhause ein – mit Geschenken und einer besonderen Botschaft für jenen Mann, der seit 40 Jahren die Union Ostermiething nach Kräften unterstützt. Per Video gratulierten ihm ehemalige Spieler, Trainer, Funktionäre und Wegbegleiter zum runden Geburtstag.