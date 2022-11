Seit zehn Jahren ASZ Region Ried Ab 2025 flächendeckend "Gelber Sack"

Das Altstoffsammelzentrum (ASZ) Region Ried in Aurolzmünster, das größte ASZ im Bezirk mit einem Einzugsgebiet von rund 30.000 Einwohnern, besteht seit zehn Jahren. 2012 haben die Gemeinden Ried, Aurolzmünster, Tumeltsham, Neuhofen, Mehrnbach und Hohenzell in Kooperation das Grundstück zur Verfügung gestellt, auf dem das ASZ in nur wenigen Monaten Bauzeit errichtet wurde.