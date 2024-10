Seit 50 Jahren Städtepartnerschaft zwischen Ried und Landshut

Ausstellung derzeit in Landshut, Eröffnung bei Partnern in Bayern

Zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Ried und dem bayerischen Landshut wurde zuletzt gefeiert – samt Ausstellung von Rieder und Landshuter Malern, Skulpturenkünstlern und Fotografen im Landshuter Rathaus. Vor 50 Jahren waren der damalige Rieder Messechef Friedrich Racher und der damalige Landshuter Vizebürgermeister Hansjörg Mößmer die Wegbereiter der Städtepartnerschaft.

Am 5. Oktober 1974 unterzeichneten dann der Rieder Bürgermeister Franz Fruhstorfer und der Landshuter Oberbürgermeister Josef Deimer im Rieder Rathaus die Urkunde zur Partnerschaft. In den Anfangsjahren wurde sogar ein Fußballspiel der beiden "Prominentenmannschaften" "Deimlinger Kickers" und "Rieder Rathausbomber" ausgetragen.

Der Landshuter Stadtjugendpfleger Christoph Krenzel begann Ende der 70er Jahre mit Kontakten von Jugendgruppen, um die Beziehungen auszuweiten. Damit sollte allen Bürgern beider Städte ein Näherkommen ermöglicht werden. Die Bildung von Arbeitskreisen in Landshut unter Christoph Krenzel in Landshut und Robert Freund in Ried trieb diese Vision voran. 1990 gründete Krenzel in Landshut den Partnerschaftsverein Landshut-Ried. Er blieb 21 Jahre Vorsitzender, bis er 2011 das Amt an seinen Nachfolger Paul Schröcker übergab. Robert Freund engagierte sich 40 Jahre als Vorsitzender des Rieder Arbeitskreises, 2022 übernahm Josef Spitzer dieses Amt.

Zusammen mit den Stadtverwaltungen führte 1992 eine Sonderzugfahrt von Landshut nach Ried. Ein Jahr darauf konnte in Landshut die Namensgebung der "Rieder Brücke" gefeiert werden. Kurz darauf entschied sich die Stadt Ried für die Umbenennung der Lughofer-Kreuzung in "Landshuter Platz", auf dem seit 2020 der "Stadtwächter" des Rieder Skulpturenkünstlers Andreas Sagmeister als Symbol für die Partnerschaft steht.

Die Teilnahme an den Landshuter Europafesten und die Mitwirkung an der Errichtung eines Europagartens in Landshut werden durch die Vereine ebenso hervorgehoben wie die Besuche Rieder Bürger bei der "Landshuter Fürstenhochzeit", einem großen historischen Fest. Aber auch Kleingruppen und einzelne Gäste haben in den vergangenen Jahrzehnten wechselseitig die Partnerstädte besucht.

Die materielle Unterstützung eines Rieder Kinder- und Jugendhortes sei ein Beispiel für freundschaftliche Partnerschaft. Eine Ausstellung von Rieder und Landshuter Künstlern wird von 24. Oktober bis 23. November im Volkskundehaus in Ried zu sehen sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper