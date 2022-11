Den ASKÖ Schiclub Neukirchen an der Enknach gibt es seit 1972. Mit Leidenschaft und Liebe haben ihn vier Obmänner zu dem gemacht, was er heute ist: einer der größten und aktivsten im Land. Diese Tatsache wurde mit einem Rückblick auf erfolgreiche 50 Jahre gebührend gefeiert. "Weil Schifoan is des Leiwandste, wos ma sich nur vurstelln kann", singt Wolfgang Ambros und spricht damit vielen aus der Seele – auch den Neukirchnern.