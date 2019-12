Seit 30 Jahren wird das alte Jahr mit Musik verabschiedet

Seit drei Jahrzehnten wird der Jahresausklang in Mattighofen musikalisch gefeiert, so auch in diesem Jahr. Betont schwungvoll und gewohnt hochklassig wird das diesjährige Silvesterkonzert "Finale Classico" in Mattighofen sein. Aber auch in Braunau ist es zu hören. Heuer spielt das Orchester der Musikfreunde Braunau-Simbach in beiden Städten vorwiegend beliebte Melodien von Offenbach, Strauss, Kahlmann und Dvorak. Bewährt hat sich die musikalische Leitung unter Dirigent Markus Fohr, die dieser auch heuer wieder übernimmt. Die Wiener Sopranistin Magdalena Anna Hofmann wird mit ihrer Stimme begeistern. Die polnisch-österreichische Sopranistin hat mit Dirigenten wie Daniel Harding, Kirill Petrenko und Daniele Gatti gearbeitet. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem in den Stücken "Schönbergs Erwartung" und "Der fliegende Holländer" an der Königlichen Oper in Kopenhagen zu sehen und vor allem zu hören.

Ebenfalls zu den Silvesterkonzerten angekündigt hat sich der Salzburger Tenor Franz Supper. Der gebürtige Burgenländer wurde nach seinem Debüt an der Wiener Kammeroper am Salzburger Landestheater engagiert und sang bisher unter anderem den Steuermann in dem Stück "Der fliegenden Holländer."

Termine für beide Städte

Die Konzerte zu Silvester sind in Mattighofen am Montag, 30. Dezember, 20 Uhr, im Stadtsaal Mattighofen (Karten im Kulturbüro im Schloss). Zu hören ist es auch am Dienstag, 31. Dezember, 19 Uhr, im Veranstaltungszentrum Braunau. Die Show-Tanzgruppe "Chili-Dancers Stammham" wird ebenfalls am Abend auftreten. Die für die Öffentlichkeit offene Generalprobe ist am selben Tag um 14.30 Uhr. Karten gibt es im Kartenbüro Braunau oder in der Buchhandlung Pfeiler in Simbach.