Seit 200 Jahren brennen sie für das heiße Eisen

Norbert Lechner steht in seiner Werkstatt in Hochburg-Ach und macht das, was seine Familie seit 200 Jahren macht: Schmieden. Der 46-Jährige ist Kunstschmied in siebter Generation und Feuer und Flamme für seinen alten Beruf. "Ich bin und war immer stolz, dass dieses Traditionshandwerk seit so langer Zeit in unserer Familie fortgeführt wird.