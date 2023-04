Seit 20 Jahren Inntöne Barock

Vor mittlerweile 20 Jahren haben Paul Zauner und Gunar Letzbor beschlossen, im Rahmen einer Reihe Inntöne Barock internationale Musiker einzuladen. Bisher gab es bereits 150 Konzerte, heuer kommen sieben dazu: Die ersten sechs in der Pfarrkirche Diersbach und ein abschließendes Konzert in der Pfarrkirche Taufkirchen an der Pram. Das Eröffnungskonzert am 29. April um 20 Uhr in Diersbach gestaltet das Ensemble Affinità.

Am 6. Mai folgt um 19.30 Uhr die Austrian Baroque Company mit der "Liebesflöte". Ars Antiqua Austria serviert am 12. Mai um 19.30 Uhr die "4 Jahreszeiten", am 19. Mai gastiert ab 19.30 Uhr das Ensemble Castelkorn. Das Goldberg Projekt ist am 26. Mai ab 19.30 Uhr zu hören, Sergej Tcherepanov und Gunar Letzbor mit "Bach privat" am 5. Juni um 19.30 Uhr. Das letzte Konzert der heurigen Reihe findet am 22. September um 19.30 Uhr Taufkirchen statt: ein Chorkonzert "Bleibet hier und wachet" mit den Kirchenchören Taufkirchen, Esternberg und Andorf sowie dem Chor Diagonal.

