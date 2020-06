Seit 20 Jahren Hilfs-Werkstätte

Alles begann mit einem Webstuhl und der Gartenpflege für die Gemeinde Eggerding. Heute übernimmt die Textilgruppe vor allem Nähaufträge vom Unternehmen Grüne Erde und Industriearbeiten der Firma Palme. Die Servicegruppe kümmert sich um sämtliche Arbeiten im Haus inklusive Wasch- und Bügeltätigkeiten, während in der Industriegruppe verschiedene Sortierarbeiten für regionale Wirtschaftsbetriebe erledigt werden.

Mitarbeit in Betrieben

"Seit zwei Jahren setzen wir den Schwerpunkt auf den Ausbau der Integrativen Beschäftigung. Es konnten inzwischen vier Kooperationen geschaffen werden, in denen zwölf Menschen mit Beeinträchtigung die Chance bekommen, in den Firmen mitzuarbeiten", sagt Einrichtungsleiter Michael Fuchs. Auch in der Gemeinde sei man fest verankert. So verwaltet eine Beschäftigte die Bibliothek in der Volksschule. Zusätzlich finden mit der Schule organisierte Sporttage oder die jährliche Flurreinigung in der Gemeinde statt.

