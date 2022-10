Seit 150 Jahren Gesangsverein "Harmonie"

Die Sängerinnen und Sänger bieten am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr in der Musikschule St. Martin ein großes Jubiläumskonzert.

Vor 150 Jahren hat alles mit einer Gruppe von Männern begonnen, auch heute steht die Freude am Singen an erster Stelle, von traditionellen bis zu modernen Liedern. Eine ebensolche Bandbreite wird am Jubiläumsabend serviert, so der Verein "Harmonie".