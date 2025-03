Seit 125 Jahren Franziskanerinnen in Braunau aktiv

Am Standort Braunau aktive Franziskanerinnen

Den größten Konvent der Franziskanerinnen außerhalb von Vöcklabruck gibt es im Krankenhaus St. Josef in Braunau. 1899 hatten die Franziskanerinnen von Vöcklabruck die Pflege im Haus übernommen, die Kongregation kaufte das Spital im März 1935 von der Stadt. Derzeit sind neun Schwestern aktiv, damit der "franziskanische Geist" in St. Josef auch nach etwas mehr als 125 Jahren weiterlebt. Die ersten drei geistlichen Schwestern arbeiteten bereits 1899 in Braunau, der Höchststand wurde 1974 mit 74 Schwestern erreicht. Konventverantwortliche im Krankenhaus Braunau ist seit 1. Oktober 2021 Sr. Maria. Sr. Katharina ist Krankenhausoberin und Krankenhausseelsorgerin sowie Migrationsbeauftragte des Hauses. Sr. Isabel arbeitet zum einen als Kindergartenhelferin im Betriebskindergarten "Kinderland St. Josef", zum anderen ist sie als leitende Altenheimseelsorgerin im Bezirksseniorenwohnheim tätig.

Durch zahlreiche Dienste unterstützen aber auch die anderen Schwestern – Sr. Gisela, Sr. Blasia, Sr. Edburg, Sr. Regis und Sr. Rafaela – den Konvent und das Krankenhaus, so zum Beispiel im Verbandsstoffraum, durch Gartenarbeit, das Austragen der Zeitungen oder am Infotisch. "Im Krankenhaus soll der Einfluss des Ordens spürbar sein – das ist mir wichtig", sagt Oberin Sr. Katharina, deren Verbindung zum Krankenhaus St. Josef weit zurückreicht: Sie ist mit Adalbert Pascher weitschichtig verwandt, dem ersten ärztlichen Leiter des Krankenhauses von 1894 bis 1929. Während seines Wirkens – 1899 – hatten die Franziskanerinnen von Vöcklabruck die Pflege im Haus übernommen.

