76 Frauen und Männer der Feuerwehr Ach sind Zillenfahrer. Sie gehören zu den besten im Lande, das haben sie in den vergangenen Jahren öfters bewiesen: Bei Landesbewerben war die Feuerwehr mit 50 Zillenbesatzungen am Start. 13 Mal konnte sie in der Mannschaftswertung den Landessieg erringen. Die Hochburg-Acher profitieren von der Nähe zur Salzach. Doch diese kann auch ihre Tücken haben, sagt Kommandant Christoph Patsch. Der Wasserspiegel steigt und sinkt erheblich mit den Niederschlägen.