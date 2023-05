Seil des Lastenzugs riss: Zwei Männer mit Lift abgestürzt

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Braunau transportierte gegen 11:20 Uhr gemeinsam mit einem 60-jährigen Mitarbeiter in einem Gebäude in St. Pantaleon Möbelstücke in den 1. Stock. Dabei verwendeten sie einen alten Lastenzug, der im Gebäude eingebaut war.

Als sie damit in den 1. Stock fuhren, riss plötzlich das Metallseil ab und der Lift stürzte etwa 5,8 Meter in den Keller des Objektes ab. Die beiden Männer wurden dabei schwer verletzt. Der 44-Jährige konnte mit seinem Mobiltelefon noch selbst einen Notruf absetzen. Die Unfallstelle musste von der Feuerwehr freigeräumt werden, sodass die Verunglückten zusammen gerettet werden konnten. Anschließend wurden die beiden Schwerverletzten mit den Notarzthubschraubern "Martin 3" und "Christophorus 6" ins Krankenhaus geflogen.

