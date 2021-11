Sehr treffsichere Schützen

Wettkämpfer des Rieder Schützenvereins zeigten beim Oberland Arms Schnellfeuerbewerb des Internationalen Schützenbundes ISB auf. In Niederösterreich galt es, 30 Schuss in 60 Sekunden stehend, frei und möglichst treffsicher abzufeuern: Sandra Wasner von den Rieder Schützen siegte in der Kategorie "Halbautomat 9 mm" und holte im Bereich "Halbautomat Kleinkaliber" die Silbermedaille. Wolfgang Weinberger schaffte im "Halbautomat 9 mm" ebenfalls Silber und Stefan Plursch errang beim "Halbautomat Kleinkaliber" die Goldmedaille.

Auch beim Schnellfeuerbewerb in der Disziplin "sportliches Selbstladegewehr 2 und 3" erwiesen sich Wasner und Weinberger als besonders treffsicher. Bei der in Grieskirchen ausgetragenen Meisterschaft, bei der zehn Schuss in 20 Sekunden stehend frei abzufeuern sind, errang Sandra Wasner Gold in der Damenklasse SSLG2 und Silber in der Klasse SSLG3. Wolfgang Weinberger holte in der Seniorenklasse SSLG2 Silber.