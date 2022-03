Der Staatsfeiertag am 1. Mai fällt heuer auf einen Sonntag. Diesen Tag haben sich viele Fans der SV Guntamatic Ried bereits rot im Kalender markiert. Es gibt nicht wenige, die sich bereits am Montag Urlaub genommen haben. Warum? Am 1. Mai findet um 17 Uhr das Finale des ÖFB-Cups im Klagenfurter Wörthersee Stadion statt.