Segnung für Bau um 56 Millionen Euro

Mit einer Bauplatzsegnung durch Regionaldechant Gert Smetanig in der Kapelle des Krankenhauses St. Josef in Braunau am Dienstag starteten auch die Arbeiten für den Neubau des Bauteils 10, mit dem der Krankenhausstandort um 56 Millionen Euro modernisiert wird. Der Abriss des alten Bauteils soll bis Ende April abgeschlossen sein, um mit dem Neubau zu beginnen. "Dieser neue Bauteil 10 ist ein echter Meilenstein in der Generalsanierung unseres Krankenhauses", so Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses.

"Für unsere Patienten wird der Aufenthalt in unserem Krankenhaus dadurch spürbar angenehmer, da es nur mehr Zimmer mit maximal zwei Betten geben wird. Wir werden durch den Neubau künftig auch sehr viel Energie einsparen." "Das Krankenhaus St. Josef ist die wichtigste medizinische und pflegerische Versorgungseinrichtung für den Bezirk Braunau, mit diesem größten Bauprojekt in der Geschichte des Krankenhauses werde die bestmögliche medizinische Versorgung für die Zukunft sichergestellt", so Landtagsabgeordneter Ferdinand Tiefnig als Vertreter des Landes, das mit 50 Millionen Euro den Großteil der Kosten trägt. Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck steuern als Spitalsträger sechs Millionen Euro bei. Der neue Bauteil 10 soll Mitte 2024 in Betrieb gehen. Für den laufenden Betrieb wurden alle Stationen und Ambulanzen aus dem alten Bauteil 10 in das bereits errichtete Provisorium verlegt.

Der Neubau ist auf rund 16.000 Quadratmeter Geschoßfläche angelegt, 158 Betten und die Ambulanzen sollen Platz finden.