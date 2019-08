Sechs Kilo Cannabis verkauft: Dealer in Braunau gefasst

Die fünf Asylwerber aus dem Irak, Afghanistan und dem Iran und ein Asylberechtigter aus dem Iran wurden festgenommen, teilte die Polizei OÖ mit.

In der Bezirksstadt im Innviertel habe sich in vergangener Zeit laut Polizei eine Szene für den Handel mit Marihuana etabliert. Einen Dealer, einen 28-jährigen Iraner schnappte die Polizei bereits im Juli. Ermittlungen zeigten, dass er mit mehreren Komplizen zusammenarbeitet haben dürfte. Vier von ihnen, alle Mitte bis Ende 20, wurden inzwischen auch geschnappt.

Ein Hauptlieferant, ein einschlägig vorbestrafter 28-jähriger Asylberechtigter, der das Suchtgift an Subhändler in Braunau verkaufte, wurde ebenfalls erwischt. Er hatte sich zwar ins Ausland abgesetzt, wurde mit einem Europäischen Haftbefehl Anfang August in Ungarn festgenommen und diese Woche nach Oberösterreichausgeliefert. Er sitzt in die Justizanstalt Ried im Innkreis.

Die sechs Verdächtigen sind geständig. Die Ermittlungen zu weiteren Lieferanten und Abnehmern sind noch im Gange.

