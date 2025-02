Sebastian Forstner: "Eine unglaubliche Ehre für mich"

"Die Angelobung als Bundesrat am 10. Dezember war und ist eine unglaublich große Ehre für mich", sagt SPÖ-Politiker Sebastian Forstner. Der 43-jährige Rieder wird bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag sein Stadtratsmandat abgeben, die OÖN haben berichtet.Christian Hilpold folgt ihm nach und wird damit neben Vizebürgermeister Peter Stummer das zweite Stadtratsmandat der SPÖ erhalten. Forstner, der verheiratet und Vater von zwei Söhnen (fünf und sieben Jahre alt) ist, wird in der Rieder Kommunalpolitik weiterhin als Gemeinderat und Vorsitzender des Sportausschusses vertreten sein.

OÖN: Was hat Sie dazu bewogen, politisch aktiv zu werden?

Sebastian Forstner: Begonnen hat alles mit der Bürgerinitiative "Pro Hallenbad Ried". Das war 2013 und wir haben uns mit aller Kraft für einen Erhalt bzw. Neubau des Rieder Hallenbades eingesetzt. Es wurden unter anderem mehr als 2500 Unterschriften gesammelt. Der damalige SPÖ-Vizebürgermeister Michael Steffan kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir uns nicht gemeinsam für den Erhalt des Hallenbades einsetzen sollten. 2015 bin ich dann schließlich zur SPÖ gekommen, zu Beginn als Ersatzgemeinderat. 2020 bin ich dann Gemeinderat geworden, ab 2021 habe ich als Stadtrat für Sport gearbeitet.

Welche Werte verkörpern Sie als Politiker?

Am wichtigsten ist, immer authentisch zu bleiben. Man muss den Menschen zuhören. Daher ist es mir generell sehr wichtig, Gespräche mit den Bürgern zu führen.

Wie war die Angelobung als Bundesrat am 10. Dezember für Sie?

Eine unglaubliche Ehre. Dass die Angelobung ausgerechnet an meinem Geburtstag stattfand, war fast schon kitschig. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich einmal den Bezirk Ried bzw. das Innviertel bundespolitisch vertreten darf. Ich habe den Vorteil, dass ich die Sichtweise aus der Privatwirtschaft seit langem kenne. 1998 habe ich eine Lehre als Einzelhandelskaufmann begonnen. Mittlerweile bin ich seit fast 20 Jahren bei der Firma Fischer angestellt, wo ich weiterhin 20 Stunden pro Woche arbeiten werde.

Welche politischen Schwerpunkte möchten Sie im Bundesrat setzen?

Der ländliche Raum sollte wieder mehr im Fokus stehen. Man muss Akzente für leistbares Wohnen setzen. Ganz wesentlich wird sein, dass man die Gemeinden in Sachen Finanzen unterstützt. Ich weiß als Rieder Stadtpolitiker sehr gut, wie unglaublich schwer die finanzielle Situation für die Kommunen ist. Hier muss es beim Finanzausgleich endlich Änderungen geben. Hier braucht es Pakete zugunsten der Gemeinden. Ich sehe es in Ried nur allzu gut: Der Stadt fehlen im Budget für dieses Jahr rund sechs Millionen Euro, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Das kann sich auf Dauer einfach nicht ausgehen. Ein weiteres Thema, das mir am Herzen liegt, ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in unserer Region.

Der Bundesrat wird häufig als eine Art "zahnloser Tiger" bezeichnet, der mehr oder weniger nur ein aufschiebendes Veto einlegen kann. Wie sehen Sie die Rolle des Bundesrates?

Der Bundesrat ist eine wertvolle Institution, die auch als "Drehscheibe" zwischen Nationalrat und Landtag fungiert. Man kann sehr wohl etwas bewegen, unter anderem gibt es die Möglichkeit, Entschließungsanträge einzubringen.

Sie scheiden heute Abend aus dem Rieder Stadtrat aus. Warum?

Es ist eine Frage der Zeit. Ich bin, wie gesagt, noch 20 Stunden bei der Firma Fischer angestellt, dazu die Aufgabe als Bundesrat, der ich mich mit vollem Einsatz widmen werde. Ich weiß, dass Christian Hilpold meinen Platz mehr als gut einnehmen wird. Ich bleibe der Stadtpolitik ja als Gemeinderat und Vorsitzender des Sportausschusses erhalten. Generell stellen wir uns durch die Neuausrichtung als Rieder Sozialdemokratie noch besser auf.

Welche Erwartungen haben Sie an Christian Hilpold?

Er hat ein unglaublich feines, sensibles menschliches Gespür. Er kann gut zuhören und schafft es, Projekte sehr klar zu erklären und auch umzusetzen. Er brennt, genauso wie ich, für die Sozialdemokratie.

Ist für Sie eine Kandidatur 2027 als Rieder Spitzenkandidat grundsätzlich vorstellbar?

Mir macht die Arbeit in der Gemeindepolitik extrem viel Spaß. Die Entscheidung über solche Personalien wird von der Stadtpartei getroffen. Sollte diese sagen, dass ich als Spitzenkandidat in Frage komme, bin ich wahrscheinlich der Letzte, der Nein sagen würde. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass sich das auch mit meiner Familie vereinbaren lässt.

Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Sozialdemokratie in Österreich bezeichnen?

Positiv ist: Trotz aller Unkenrufe ist die Sozialdemokratie noch immer fähig, Wahlen zu gewinnen. Das hat man zuletzt im Burgenland und vor allem bei den Bürgermeisterwahlen in Linz gesehen. Wenn man authentisch ist, den Menschen zuhört und mit vollem Herzen bei der Sache ist, dann wird das von den Wählern belohnt. Um weitere Wahlen erfolgreich bestreiten zu können, brauchen wir Einigkeit und Zusammenhalt innerhalb der SPÖ.

Ist Andreas Babler aus Ihrer Sicht der richtige Mann an der Spitze der SPÖ?

Es liegt nicht an mir, das zu bewerten. Wer Andreas Babler kennen gelernt hat, weiß, dass er mit Herz bei der Sache ist. Daher ist es meine Aufgabe, ihn bestmöglich zu unterstützen.

