SCOTT Mattighofen bietet Schutzausrüstung

In der Corona-Krise hat sich die Geschäftsführung der SCOTT GmbH mit Sitz in Mattighofen dazu entschieden, für Gesundheitspersonal und Mitarbeiter von Lebensmittel- und Industriebetrieben zu produzieren: 70.000 Stück Schutzbrillen und 60.000 Schutzvisiere sind bereits gefertigt.

Im Jahr 1975 durch Georg Barth als GBM Kunststofftechnik in Mattighofen gegründet, ist im Jahr 1984 auch die SCOTT GmbH hervorgegangen. Beide Unternehmen befassen sich mit der Kunststoffverarbeitung im Spritzgussverfahren. Die SCOTT GmbH fungiert für den Markenhersteller SCOTT Sports als Competence Center und fertigt jährlich 300.000 Stück Ski- und Motorradbrillen für den Weltmarkt. Zusätzlich werden für die Marke Infield Safety hochwertige Laborbrillen hergestellt – und nun in der Corona-Pandemie auch Schutzbrillen und -visiere.

Als entscheidender Vorteil habe sich herausgestellt, dass die SCOTT GmbH seit jeher auf Rohstoffe und Komponenten europäischen Ursprungs setzt und daher in der Krisensituation sehr flexibel reagieren konnte. Man habe einen Vorrat an Schutzmaterial aufgebaut, um prompt lieferfähig zu sein. "Familienbetrieb, Handwerk und die Zusammenarbeit mit einem Weltkonzern wie der Marke SCOTT, das sind die Erfolgsrezepte dieses tollen Betriebes. Dass das Unternehmen nun auch noch in der Corona-Krise so schnell reagiert hat und Schutzbrillen bzw. Schutzvisiere herstellte, war ein verantwortungsvoller Beitrag", so Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander bei einem Besuch im Unternehmen.