Schwerpunkt-Kontrolle in St. Peter: Lenker 15 Jahre ohne Schein unterwegs

65 Fahrzeuge wurde bei den Kontrollen in den Abendstunden und in der Nacht auf Samstag an der B148 kontrolliert. 30 davon wurde einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An 12 Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, bei diesen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 85 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet und 35 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Vier Drogenlenker

Sechs Lenker musste ihre Führerschein abgeben, vier davon wegen des Suchtgiftkonsum, zwei wegen Alkohols. Die Polizei erwischte zudem einen Autolenker, der bereits seit 15 Jahren ohne Schein unterwegs war.

Bei 4.730 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, 330 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwert lag bei 106 km/h in einer 50er-Zone.

