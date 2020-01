Schwerer Verkehrsunfall in Mehrnbach mit zwei Verletzten

Durch den Zusammenprall, der sich um zirka 6 Uhr früh auf der Mehrnbacher Bezirksstraße im Bereich der Ortsausfahrt von Mehrnbach in Richtung Eitzing ereignete, wurde eines der beiden Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die beiden Lenker mussten von der Feuerwehr nach Rücksprache mit dem Roten Kreuz aus den Fahrzeugen befreit werden. Nach der raschen Bergung wurden die verletzten Personen an das Rote Kreuz übergeben. Laut ersten Informationen dürfte eine Person schwer, die andere eher leicht verletzt worden sein.

Am Einsatz beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Mehrnbach, Ried und Neuhofen mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften.