Schwerer Unfall: Autofahrer fuhr gegen Gartenmauer

Zur Kollision kam es um kurz nach 20 Uhr: Der Mann war in Schalchen auf der Unterlochner Gemeindestraße von Mattighofen kommend unterwegs gewesen. "Im dichten Nebel dürfte der Mann eine leichte Rechtskurve übersehen haben", vermutete die Polizei am Sonntagmorgen. Er kollidierte frontal mit einer Gartenmauer. Der Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Mattighofen, Schalchen und Unterlochen befreit werden. Er wurde so schwer verletzt, dass er vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus Braunau eingeliefert werden musste.