Schwerer Unfall auf der B148 - Polizei bittet um Hinweise

Eine 20-jährige deutsche Staatsbürgerin war mit ihrem Pkw am Samstag gegen 18:40 Uhr in Braunau auf der B148 Richtung Altheim unterwegs. Sie wollte sie einen vor ihr fahrenden Traktor überholen. Dabei dürfte sie ein entgegenkommendes Auto übersehen haben.

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 29-jährigen rumänischen Staatsbürgers. Die 20-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtete die Polizei am Sonntag. Sie musste von der Rettung reanimiert werden und wurde in ein Salzburger Krankenhaus eingeliefert. Der 29-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.

Der Traktorlenker entfernte sich, ohne erste Hilfe zu leisten. "Daher werden weitere Unfallzeugen sowie der Traktorlenker dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Braunau zu melden," hieß es in einer Aussendung der Polizei. Telefonnummer der Polizei Braunau: 059133/4200

