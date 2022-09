Schwerer Unfall auf Baustelle in Prambachkirchen

Der Arbeitsunfall hat sich gegen 14.45 Uhr auf einer Baustelle in Prambachkirchen (Bezirk Grieskirchen) ereignet. Ein Kranfahrer wollte einen Container mittels Ketten von einem Container heben, so die Polizei. Sein Kollege (46) wollte die Ketten aushängen, stieg aber ins Leere. In der Annahme, die Kette sei nicht mehr befestigt, wollte der Kranfahrer diese beseitigen. Dadurch spannte sich die Kette und der 46-jährige Arbeiter verlor das Gleichgewicht. In weiterer Folge stürzte er 2,3 Meter in die Tiefe auf den Schotter, berichtet die Polizei. Der verletzte Linzer wurde ins Spital gebracht.