Schwerer Brocken für die Ladies

Alles, was in der österreichischen Gewichtheberinnen-Szene Rang und Namen hat, wird am Samstag, 18. März, ab 15 Uhr in der ersten Runde der Frauen-Bundesliga in Linz am Start sein. Insgesamt zehn Mannschaften werden dabei im Kampf um den Meistertitel antreten – darunter vier aus Oberösterreich. Als Titelverteidiger bzw. Bundesliga-Sieger des Jahres 2022 geht die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen ins Rennen. Keine einfache Aufgabe für die Damen rund um Lena Raidel, Sarah Fischer und Petra Schmutzer. Zum einen fällt Chrissy Schröcker in den ersten beiden Runden noch aus, zum anderen hat sich die WKG Vösendorf/Hercules mit namhaften Gewichtheberinnen wie Anita Cosovic und Alina Novak verstärkt.

Doch auch andere Mannschaften könnten beim Bundesligaauftakt nicht in Bestbesetzung antreten. Beim Vorjahreszweiten SK Vöest Steel Girls fehlt mit Skye Tappeiner die Nummer drei im Team aufgrund einer Rückenverletzung. Außerdem ist der Einsatz von Lisa Katharina Pollak noch nicht ganz sicher. Im Team der Wettkampfgemeinschaft Wels Makama Girls, das erstmals in der Frauen Bundesliga am Start sein wird, fehlt Katrin Walter wegen einer Ellbogenverletzung.

Die Stars in Linz

Am Samstag ebenfalls in Linz im Einsatz: Die zweite Mannschaft der WKG Innviertel Lochen/Ranshofen mit den Sportlerinnen Jessica Stauceanu, Helena Maderegger und Iris Fischer.

Zu den besten Gewichtheberinnen, die am Samstag in Linz auf der Bühne stehen, gehört zweifellos die 22-jährige Sportsoldatin Sarah Fischer (WKG Innviertel) – ihres Zeichens Olympiateilnehmerin in Tokio sowie 36-fache Medaillengewinnerin bei Welt- und Europameisterschaften. Stark einzuschätzen ist auch Johanna Pfeilstöcker (Bruck/Barbell Tribe), U17 Europameisterin im Reißen 2022. Auch sie hat bereits acht Medaillen bei diversen Jugend Welt- und Europameisterschaften geholt. Weitere Stars in Linz: die 16-fache Staatsmeisterin Victoria Hahn (Vöest), Paula Zikowsky (Vösendorf), Staatsmeisterin 2022 und EM-Teilnehmerin 2023 und die 18-jährige Straßwalchnerin Lena Raidel für die Innviertler.

Während sich die Bundesliga-Gewichtheberinnen noch auf ihren ersten Einsatz im Jahr 2023 vorbereiten, haben andere den Auftakt bereits hinter sich. In der ersten Runde der Nationalliga prägten vor allem zwei Heber das OÖ-Derby zwischen der WKG Innviertel Lochen/Ranshofen II und dem SK Vöest Linz II: der 24-jährige Elsbethner Jakob Weber im Dress der WKG Innviertel und der 17-jährige Luca Modrey (Vöest). Weber wurde bester Heber der Partie mit 318,38 Punkten, dahinter landete Modrey mit 315,61 Punkten auf Platz zwei. Luca Modrey, der von Bundestrainer Sargis Martirosjan betreut wird, schaffte mit 258 Kilogramm auch die Kader Norm eindrucksvoll.

Zum Wettkampf

Während die Stahlstädter sehr gut aufgestellt waren, reißt bei den Innviertlern das Pech nicht ab. Die WKG hatte sich entschieden, auf Phillip Boresch, Matthias Perik und Lena Raidel, die allesamt in der Vorwoche in der Bundesliga am Start waren, im OÖ-Derby gegen Vöest Linz II zu verzichten. Kurzfristig fielen dann auch noch Maximilian Moldaschl und Jürgen Grubmüller krankheitsbedingt aus. Somit kamen Claudia Krepper, Thomas Sauerlachner und Michael Moser zu ihrem ersten Nationalliga-Einsatz. Am Ende konnten sie die 0:4-Niederlage aber nicht abwenden.

Die Einzelleistungen der Innviertler in der ersten Runde der Nationalliga: Claudia Krepper (59,5 kg Körpergewicht): 123 kg Zweikampf (54 kg Reißen/69 kg Stoßen = 250,62 Punkte), Michael Moser (97,6 kg): 219 kg (96 kg/123 kg = 245,06 Punkte), Thomas Sauerlachner (75,7 kg): 179 kg (87 kg/92 kg = 225,50 Punkte), Christian Landlinger (100,1 kg): 246 kg (105 kg/141 kg = 272,69 Punkte), Jakob Weber (75,7 kg): 252 kg (112 kg/140 kg = 318,38 Punkte).

