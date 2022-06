Schwerer Arbeitsunfall in Ort im Innkreis

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen bei der Kläranlage in Ort im Innkreis (Bezirk Ried) gekommen. Ein 27-jähriger Villacher und zwei Kollegen versuchten, ein Aggregat zu reparieren, da aus der Hydraulikpumpe Öl ausgetreten war. Um das Leck zu finden, tastete der junge Kärntner den Tank mit Arbeitshandschuhen ab. Dabei geriet er gegen 8.20 Uhr mit Zeige- und Mittelfinger zu nah an den Propeller der Luftkühlung. Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten zum Krankenhaus nach Ried, informierte die Polizei in einer Aussendung.