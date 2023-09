Landesliga West: Schwere Auswärtspartien stehen für Innviertler Teams am Programm

Nach einem eher holprigen Saisonstart kehrte der FC Andorf wieder in die Erfolgsspur zurück. Am Samstag feierte die ambitionierte Mannschaft von Trainer Bernhard Straif einen souveränen 2:0-Erfolg gegen Pettenbach und somit den zweiten Sieg in Folge. Nach zehn Gegentoren in den ersten vier Saisonspielen hielt man hinten zuletzt wieder zwei Mal die Null. Diese Mini-Serie wollen die Andorfer auch morgen (19 Uhr) beim Auswärtsmatch in Bad Wimsbach fortsetzen. Die vergangenen Spiele der beiden Teams waren stets eng umkämpft – Ähnliches ist auch dieses Mal zu erwarten.

Ein schweres Auswärtsspiel hat auch Esternberg vor der Brust. Nach zwei Niederlagen in Serie gastieren die Sauwaldveilchen am Samstag (17 Uhr) in Pettenbach. Um nicht schon frühzeitig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren, sind Punkte im Almtal fast Pflicht. In der vergangenen Spielzeit konnten die Esternberger zwei volle Erfolge gegen Pettenbach feiern.

Ein solcher gelang Schalchen am Samstag erstmals seit dem ersten Spieltag wieder. Mit dem 3:0-Sieg gegen die bislang ungeschlagenen Peuerbacher hat man wieder Selbstvertrauen getankt und kann morgen guten Mutes nach Schwanenstadt fahren. Gegen den Wiederaufsteiger hat Schalchen eine gute Bilanz: Die letzte Niederlage liegt mehr als vier Jahre zurück.

