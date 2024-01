Schwarze Sonne tätowiert: Mann in Braunauer Fitnessstudio festgenommen

Die Gerüchte, wonach es in einem Fitnessstudio in Braunau zu einem Polizeieinsatz gekommen sein soll, bestätigte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, am Dienstag auf Anfrage der OÖN. „Einigen Personen im Fitnessstudio ist die Tätowierung einer Schwarzen Sonne – einem verbotenen NS-Symbol – auf dem Oberschenkel aufgefallen. Die Polizei wurde verständigt und der Mann auf die Dienststelle mitgenommen. Der Mann gab zu, dass er vor vielen Jahren Teil der Naziszene war. Die Tätowierung stamme aus diesen Jahren.“ Er habe vergessen, das Tattoo beim Training zu verdecken, gab der Verdächtige an. Ihm droht ein Verfahren wegen Wiederbetätigung, da er das verbotene NS-Symbol öffentlich zur Schau gestellt hat. Der Besucher des Fitnessstudios wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.