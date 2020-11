Schwanthaler Zehner derzeit online erhältlich

RIED. Eines der gefragtesten Weihnachtsgeschenke der Vorjahre in der Region Ried war der Rieder Schwanthaler Zehner-Gutschein: Die Gutscheine können auch während des Lockdowns problemlos online unter www.riederschwanthalerzehner.at bestellt werden, so die Verantwortlichen. Der stationäre Handel ruft aber generell dazu auf, mit Weihnachtseinkäufen auf die geplante Wiederöffnung am 7. Dezember zu warten.

"Auf Wiederöffnung warten"

"Jetzt benötigt der stationäre Handel – egal ob in Einkaufsstraßen oder Shopping-Malls – die volle Unterstützung. Ein Abwandern der Weihnachtseinkäufe hin zu internationalen Onlineplattformen, die bei uns kaum Steuern zahlen, würde das Aus von sehr vielen Arbeitsplätzen in Österreich bedeuten. Da lohnt es sich doch, auf den 7. Dezember zu warten, wo wieder alle ihre Läden öffnen", sagt Christoph Vormair, Manager des Rieder Einkaufszentrums Weberzeile. In diesem geöffnet bleiben jene Geschäfte, die per Verordnung zur Grundversorgung zählen.