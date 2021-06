Die Schwanthalerorgel in der Stadtpfarrkirche Ried ragt als Barockorgel durch ihre Größe und Klangschönheit aus der Innviertler Orgellandschaft hervor. 1978 von der Schweizer Orgelbauwerkstätte Mathis & Co erbaut, ist die Orgel aber in die Jahre gekommen und muss dringend restauriert werden. Kosten in der Höhe von rund 70.000 Euro sind zu erwarten.