Schwanthaler-Gutscheine mit neuem Format

Bewährt bleibe die Leistung, die Gutscheine sind in 250 Betrieben in Ried und Umgebung sowie in allen Shops der Weberzeile einlösbar. In Letzterer sowie bei Betten Ammerer und Optik Gärner am Hauptplatz sind die Gutscheine erhältlich.

2020 wurden Rieder Schwanthaler Zehner im Wert von knapp 3,4 Millionen Euro verkauft. Unter anderem auch, weil der Gutschein ein beliebtes Mitarbeitergeschenk großer Firmen im Bezirk ist. Und das System hilft, die regionale Wirtschaft samt Arbeitsplätzen zu stärken.

Beim aktuellen "Facelifting" wurden neue Sicherheitsmerkmale eingeführt, der Papiergutschein sei auch handlicher und habe jetzt die Größe einer 100-Euro-Banknote. So habe man eine Bargeld-Alternative via Geldbörse immer zur Hand.

Rudolf Dobler-Strehle, Obmann der Rieder Kaufmannschaft: "Als einer der wenigen Standorte in Österreich haben wir es 2015 gewagt, einen gemeinsamen Gutschein mit dem lokalen Einkaufszentrum auf den Weg zu bringen." Seither erfreue sich der Rieder Schwanthaler Zehner immer größerer Beliebtheit, weil er für so viele Anlässe passt und zum Einkaufen, Essengehen oder sogar für Handwerksleistungen eingesetzt werden könne, so Dobler-Strehle.