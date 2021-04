Schwangere Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Burgkirchen im Bezirk Braunau sind heute, Samstag, gegen Mittag eine 27-jährige schwangere Frau schwer und zwei Männer - der 28-jährige Lebensgefährte der Frau und ein 49-jähriger Deutscher - leicht verletzt worden. Der Lenker aus Deutschland wollte in der Ortschaft Spraid links abbiegen, als er vom Wagen des 28-jährigen Innviertlers überholt wurde. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die Autos wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. Alle drei Unfallopfer wurden in das Krankenhaus Braunau gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.