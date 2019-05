Schwangere bei Unfall verletzt

Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr mit seinem Moped gegen 16:30 Uhr ohne gültige Lenkberechtigung auf dem Voglweg in Ried Richtung Kreisverkehr Kapuzinerberg. Am Sozius befand sich seine 29-jährige schwangere Freundin aus dem Bezirk Braunau am Inn. Zur selben Zeit lenkte ein 64-jähriger bosnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Ried im Innkreis sein Auto auf der Goethestraße Richtung Voglweg. Bei der Kreuzung Goethestraße mit dem Voglweg wollte der 64-Jährige links abbiegen, um anschließend zum Kreisverkehr der Rieder Straße zu fahren. Dabei dürfte er den 31-jährigen Mopedlenker übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.

Die schwangere Frau wurde verletzt und in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.