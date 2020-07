"Schutzengel fuhr mit": Innviertler überstanden Unfall unverletzt

Das Quartett im Alter zwischen 16 und 22 Jahren war in einem Auto auf der L1065 im Gemeindegebiet von Kirchheim im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) unterwegs, als der 20-jährige Fahrer die Kontrolle verlor. Auf Höhe der Ortschaft Rödham geriet der Wagen in einer Linkskurve auf das Bankett. Beim Versuch auszulenken brach das Heck aus, der Pkw geriet ins Schleudern, krachte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Die vier Insassen überstanden den Unfall augenscheinlich unverletzt oder mit so leichten Verletzungen, dass sie keine ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen. "Da fuhr ein Schutzengel mit", hieß es am Sonntagabend von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Lokalisierung: Die Ortschaft Rödham liegt im Gemeindegebiet von Kirchheim im Innkreis