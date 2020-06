Schutz vor Hochwasser bringt auch "Geburtenwald"

Durch den Gewässerbezirk Braunau wird jetzt das Hochwasserschutzprojekt Ried-Aubach umgesetzt. Das Volumen beläuft sich auf rund zwei Millionen Euro. Die Dauer der Betonmaßnahmen beschränkt sich auf zwei bis drei Monate, die Detailgestaltung wird sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen, so die Rieder Grünen. Erfreulich seien die ökologischen Begleitmaßnahmen. Großer Wert sei auf die Einbindung in das Landschaftsbild gelegt, die durch die Bepflanzung des Dammes, die Anlage von Hecken und Uferbegleitgehölzen erreicht werden soll.

Auf Anregung der Grünen werde gemäß einstimmigem Beschluss des Stadtrates im Renaturierungsbereich der Oberach für jedes neugeborene Kind mit Hauptwohnsitz in Ried ein Baum gepflanzt, um ein "Rieder Wäldchen" entstehen zu lassen. Weiters ist das Anlegen einer Magerwiese und eines Biotops geplant. Der Bereich soll zu einer naturnahen Erholungszone werden. Führungen für Schüler, Ferienpassaktionen etc. wären denkbar, so die Grünen. Die Erschließung mittels Radweg sei ebenfalls im Gespräch. Rieds Grünen-Verkehrsstadtrat Lukas Oberwagner ruft aktuell dazu auf, das Klima-Volksbegehren zu unterschreiben.