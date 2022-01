Trotz Corona-Pandemie hat die ARGE Schulpartnerschaft der HTL Braunau auch im Vorjahr Projekte umgesetzt – in Uganda und Nicaragua. Seit mehr als 25 Jahren ist die HTL Braunau im Rahmen von Schulpartnerschaften international vernetzt: Mit dem Instituto Politecnico La Salle (IPLS) in León/Nicaragua und der Brother Konrad School in Lira/Uganda bestehen langjährige und feste Verbindungen, die durch Zusammenarbeit in Projekten und durch gegenseitige Besuche gestärkt werden.