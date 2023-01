Schulpartnerschaft aus Braunau treibt Entwicklungsprojekte weiter voran

Die ARGE Schulpartnerschaft der HTL Braunau war auch 2022 an einer Reihe von Projekten in Uganda und Nicaragua beteiligt. Bereits seit 1994 ist die HTL Braunau international vernetzt. Mit dem Instituto Politecnico La Salle in León/Nicaragua und der Brother Konrad School in Lira/Uganda bestehen langjährige und feste Verbindungen, finanzielle Unterstützung kommt auch von Firmen und der Landesregierung.