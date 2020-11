Schule entwickelt Energiesystem für das eigene Haus laufend selbst weiter

Seit mehreren Jahren tüftelt die HTL Braunau an Systemen, die den Energieverbrauch im eigenen Schulhaus weiter optimieren. Das Projekt "Smart School" wurde zuletzt im Rahmen des Lions-Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet und mit Preisgeld in Höhe von 1000 Euro bedacht.

Durch den Einsatz intelligenter Gebäudetechnik konnte bei überschaubarem Aufwand durch Lehrer und Schüler ein Energiemanagement aufgebaut werden, das den Energieverbrauch insgesamt bereits spürbar optimiert.

Die jeweils notwendige Helligkeit wird weitgehend automatisiert über Ansteuerung einzelner Beleuchtungsbänder variiert. Smart School stelle sicher, dass keine leerstehenden Räume beleuchtet werden, es steuert die gesamte Beleuchtung von Fluren, Treppen, am Parkplatz und in der Aula je nach Tageslicht und Nutzung und regelt die Heizleistung je nach Außentemperatur, so die HTL Braunau.

Alles auf dem Monitor

Sehr praktisch für den Schulwart ist die Erfassung der Gebäudesituation mittels einer eigens programmierten Visualisierungssoftware. Auf einem Touchscreen-Monitor wird beispielsweise angezeigt, wo im Gebäude Fenster geöffnet sind oder ob und wo noch Licht brennt. Die Leuchten können direkt am Bildschirm geschaltet werden.

Die Idee zum Projekt "Smart School" entstand vor rund zehn Jahren. Monatelang wurde an der E-Installation geforscht und nach Anknüpfungspunkten für das neue KNX-Bussystem gesucht. Nach der Erstellung eines groben Konzeptes und einer Kostenschätzung konnte im Schuljahr 15/16 der Grundstein für das Projekt "Smart School" gelegt werden. Es galt, insgesamt 1500 Meter "Bus"-Leitung zu verlegen, Bewegungsmelder, Tastsensoren und Aktoren einzubauen. Bereits drei Mal wurden Schüler seither von der Firma Copa-Data zu Schulungen nach Salzburg eingeladen und dort mit der Programmierung der Visualisierungssoftware "zenon" bekannt gemacht.

Noch lange nicht abgeschlossen

Im abgelaufenen Schuljahr wurden ein Klassenzimmer und zwei Werkstättenräume vollständig mit dem KNX-Bussystem ausgestattet und dadurch konnte auch dort der Stromverbrauch deutlich verringert werden. "Es freut mich sehr, dass das Projekt durch den Gewinn des Lions Nachhaltigkeitspreises externe Anerkennung bekommt. Wir haben sehr viel Arbeit in das Projekt gesteckt und mittlerweile über 3800 Meter Bus-Kabel im Schulgebäude verlegt, 165 KNX-Buskomponenten eingebaut, 100 Seiten Schaltpläne gezeichnet und mehr als 250 Seiten Programm-, Adressierungs- und Funktionsverknüpfungen erstellt", so Siegfried Horvath, der den Preis für alle Beteiligten entgegennahm.

Das Projekt sei noch lange nicht abgeschlossen, "erst wenn alle Räume der HTL, alle PCs und Monitore sowie die Installationen im Werkstättenbereich zentral gesteuert werden können, wird das Projekt vielleicht fertig sein."