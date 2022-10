Schulbus kollidierte mit E-Biker

Eine 56-jährige Schulbusfahrerin dürfte an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) einen bevorrangten E-Biker übersehen haben. Ihr Kleinbus erfasste den 35-jährigen Innviertler, der in Richtung Mankam unterwegs gewesen war. Der Mann wurde von seinem Fahrrad geschleudert und kam im Schotter zu liegen. Laut Polizei dürfte er sich schwere Verletzungen zugezogen haben. Er wurde in das Krankenhaus nach Ried gebracht. Über weitere Verletzte lagen keine Informationen vor.