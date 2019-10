Schülerin stieß mit Fahrrad gegen Pkw

Eine 64-jährige Frau fuhr gegen 13:15 Uhr mit ihrem Pkw in Mattighofen am Kühbachweg in Fahrtrichtung Zentrum Mattighofen. Zur selben Zeit lenkte eine neunjährige Schülerin ihr Mountainbike von einer Hauszufahrt in Richtung Kühbachweg. Die Schülerin dürfte den Pkw übersehen haben und stieß gegen die Beifahrerseite. Das Mädchen stürzte und verletzte sich, sie wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht.

