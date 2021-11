Schüler testen Unternehmertum

In vier Tagen wurde ihnen unter der Leitung von Elfi Prohammer und Franz Vilsecker die Möglichkeit gegeben, eine Geschäftsidee zu kreieren und bis zum sogenannten Pitch – der Präsentation der Idee vor einer professionellen Jury – auszufeilen.

Abgehalten wurde die Woche in Kooperation mit der "Initiative for Teaching Entrepreneurship", externen Trainern einer Werbeagentur. Nach einer Woche intensiver Arbeit und der Entwicklung von neun neuen Geschäftsideen soll das Konzept künftig fortgeführt werden, so die Verantwortlichen der HTL Braunau.