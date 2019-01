Schüler nach Prügelei tot – nun Haftstrafe

PASSAU. Wegen des gewaltsamen Todes eines Schülers in Passau soll einer der Schläger für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Passau erklärte den 25-Jährigen unter anderem der vorsätzlichen Körperverletzung und fahrlässigen Tötung für schuldig. Die anderen drei Angeklagten, allesamt Deutsche, bekamen Bewährungsstrafen – in einem Fall von einem Jahr und neun Monaten, in zwei Fällen von jeweils einem Jahr. Der Hauptvorwurf lautete auf Körperverletzung.

Ob Staatsanwaltschaft und Verteidigung Rechtsmittel einlegen, war zunächst offen. Der 15 Jahre alte Schüler hatte sich im April 2018 mit einem der Angeklagten zu einer Schlägerei verabredet, so die Ermittler. Laut Anklage mischten sich Umstehende ein, die Situation eskalierte. Der Schüler wurde tödlich verletzt. Anfangs waren sechs Verdächtige angeklagt; gegen zwei wurden die Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche Haftstrafen zwischen drei Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten gefordert, in einem Fall zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung.

