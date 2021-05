Schüler mit eigener Firma mit Backmischungen

Ursprünglich hätten die Schüler der 3BE der HBLW Ried im Fach "Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement" die Sportgala der Stadt Ried geplant; da diese Veranstaltung heuer jedoch nicht durchgeführt werden konnte, nahmen die Schüler an einem "Junior Company Programm" teil, bei dem für die Dauer eines Schuljahres ein echtes Unternehmen geführt wird. Die Schüler entschieden sich für eine Variante, in der Brotbackmischungen hergestellt und verkauft werden. Für ihr Unternehmen "Mischen Undercover" tüftelten sie an verschiedenen Rezepten und füllten schließlich passende Mischungen ab.

Die Verpackungen, bei denen besonders auf recyclebare Materialien geachtet wurde, wurden mit selbst designten Etiketten versehen. Von der Abrechnung der Einnahmen bis hin zu den Allergenkennzeichnungen auf den Etiketten habe sich vielfältiges Wissen ergeben. Die Brotbackmischungen wurden an der Schule verkauft. "Vom Entwickeln der Geschäftsidee, der Herstellung unseres Produktes bis hin zur Kalkulation haben wir viele Herausforderungen gemeistert", so die beiden Geschäftsführerinnen Aileen Urstöger und Clara Anzengruber.