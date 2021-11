Schüler leisten als Lebkuchenbäcker Hilfe für Bedürftige

"Der Erlös durch den Verkauf kommt Alleinerziehenden, Familien, Kindern oder älteren Menschen in Not zugute, die aus dem Innviertel sind und Unterstützung brauchen", sagt Berta Burghuber, Regionalkoordinatorin der Caritas in Ried.

Die Lebkuchenhäuser sind erhältlich bei Oskar in der Rieder Eislaufgasse, im Franziskushaus am Riedberg, in der Stadtpfarrkirche Ried, im Weltladen Schärding und am 9. Dezember auch im Einkaufszentrum Weberzeile.

Bausatz für die Häuschen

Für die Schüler der 1. Klasse HLW und der 1. Fachschulklasse stand der ernährungswirtschaftliche Unterricht im November ganz im Zeichen der Caritas-Lebkuchenhäuser. Mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen produzierten sie den Bausatz von 400 Lebkuchenhäusern. "Die Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache. Als Lehrkräfte ist uns wichtig, dass unsere Schüler während ihrer Ausbildung nicht nur Fachkompetenzen erwerben, sondern auch soziale und personale Kompetenzen. Das Projekt der Caritas ist ein idealer Weg, um das zu fördern", sagt Verena Rohrauer, Fachvorständin für Ernährungswirtschaft.

Die Zutaten für die Lebkuchenhäuser wurden von Landwirt Josef Hofinger, der Huemermühle und Transgourmet, alles Lieferanten der HBLW Ried, gespendet. Die Lebkuchenhäuser gibt es fertig zusammengebaut um je zwölf Euro und im Selbstbausatz um acht Euro. "Wer ein Lebkuchenhaus kauft, kann doppelt Freude schenken: Mit dem Geld werden Menschen aus Ried unterstützt, die sich in ihrer Notlage an die Caritas wenden. Das Geld geht beispielsweise an die Sozialberatungsstelle, wo seit Ausbruch der Coronakrise immer mehr Menschen aus dem Bezirk Beratung und Unterstützung suchen", so Berta Burghuber.

Größere Mengen der Lebkuchenhäuser können auch im Büro der RegionalCaritas in Ried direkt abgeholt werden.