Die Leitung der Abteilung für Unfallchirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried war neu ausgeschrieben worden, per Anfang Juni hat Arthur Schueler das Primariat übernommen. Der 54-jährige gebürtige Rieder ist mit dem Innviertler Schwerpunktspital eng verbunden. Nach seinem Medizinstudium in Innsbruck hat er 1993 begonnen, hier zu arbeiten.