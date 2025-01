"Ich würde mich freuen, wenn wir jemanden finden würden, der die Strandbar und den Kiosk an unserem Badesee mehrere Saisonen lang betreibt", sagt Eduard Seib, VP-Bürgermeister aus Pramet. Eine funktionierende Gastronomie am Prameter Badesee wäre wichtig, denn der See ist bei Radfahrern, Wanderern, Badegästen und vor allem Campern sehr beliebt.