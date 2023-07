Schon 30.000 Besucher heuer im Dinoland

Am Osterwochenende startete der Familienerlebnispark "Dinoland" auf Schloss Katzenberg in Kirchdorf am Inn in die zweite Saison.

Die Betreiber zogen diese Woche ein sehr positives Zwischenfazit. Bereits mehr als 30.000 Gäste kamen in den vergangenen Monaten in den Erlebnispark im Grenzgebiet. Besonders beliebt seien vor allem die Neuheiten, wie der pädagogische Wasserspielplatz, die Goldwaschanlage, das neue Geschäfts- und Museumsgebäude und natürlich die neuen Dinosaurier.

In den Sommerferien hat das Dinoland Katzenberg nicht nur an den Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Bis zum Schulbeginn in Oberösterreich hat die Freizeitattraktion von Mittwoch bis inklusive Sonntag täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der letzte Einlass erfolgt zwei Stunden vor der Schließung. Für den etwa einen Kilometer langen Rundweg sollten die Besucher mindestens drei Stunden Zeit einplanen. Der Kauf eines Onlinetickets, wo auch Zeitfenster ausgewählt werden können, wird empfohlen: www.dino-land.at

