Schnell, skurril und spitze

Diese Fakten und mehr als 600 Anmeldungen machten die 38. Auflage des Weberzeile Stadtlaufs Ried zur perfekten Premiere für Jasmin Zweimüller und Steffi Mühlbauer von der LAG Genböck Haus Ried, die heuer erstmals für die Organisation verantwortlich waren. Eröffnet wurde das Sportspektakel von den zahlreichen Kindern und Jugendlichen. Anschließend fiel der Startschuss über 4,3 Kilometer. Nach 14:32,2 Minuten überquerte Felix Mayerhöfer (DJK Dasswang) als Sieger die Ziellinie. Schnellste Dame war Julia Ecker (LAC Amateure Steyr). Auf Platz zwei landete Susanne Schreindl (LG Passau), deren Ehemann den anschließenden Hauptlauf über 7,2 Kilometer dominierte. In den ersten Runden klebte ihm noch der Pattighamer Markus Reischauer (CLR Sauwald Cofain 699) an den Fersen, doch am Ende kam Schreindl mit 25 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Erst die letzten (Zenti-)Meter entschieden über die Damen-Siegerin. Obwohl Linda Meier (LAC Passau) nach einem spannenden Zielsprint mit Leyla Reshed (LCAV Jodl Packaging) als Erste ins Ziel kam, ging Platz eins am Ende an Reshed. Der Grund: Diese war im großen Teilnehmerfeld weiter hinten gestartet und hatte deshalb die Zeitnehmung später ausgelöst. Mehr über den Rieder Stadtlauf lesen Sie am Donnerstag in Volkszeitung und Warte. (elha)