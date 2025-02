Schneiderei und Textilpflege neu in der Weberzeile

Als Dienstleistung bietet das Unternehmen "Musti" auch die Annahme von Bekleidung und Wäsche für den Wäscheservice der Textilpflege Leitgeb an. "Musti" findet sich im Obergeschoß der Weberzeile neben dem Weberbräu.

"Kunden haben in den vergangenen Jahren sehr oft wegen einer Änderungsschneiderei angefragt. Es freut uns sehr, dass wir diese gefragte Dienstleistung jetzt anbieten können und dafür einen erfahrenen Schneider gewinnen konnten", so Centermanager Christoph Vormair. "Mit unserer 15-jährigen Erfahrung bearbeiten wir jedes Kleidungsstück", so Mustafa Hoseini, Inhaber der Änderungsschneiderei Musti. Auch das Nähen von Gardinen und Vorhängen, Bettwäsche, das Umnähen von Braut- und Abendmode samt Änderungsarbeiten umfasse das Angebot.

