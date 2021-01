Das prachtvolle Winterwetter der vergangenen Wochen half vielen durch den Lockdown. Mit Skifahren, Langlaufen, Schlittenfahren, Schneeschuhwandern und Eislaufen brachten Groß und Klein ein bisschen Abwechslung in den derzeitigen Alltag. Dass auf den zugefroren Seen, Skiliften, Eislaufplätzen, gespurten Loipen und schneebedeckten Hügeln reger Betrieb herrschte, ist in Pandemiezeiten leider ein zweischneidiges Schwert.