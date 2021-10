Schmollgruber als "Uhrenhändler des Jahres" ausgezeichnet

Im Rahmen der österreichweiten Auszeichnung „Schmuckstars 2021“ hat Wolfgang Salhofer, Inhaber von Uhren Schmollgruber in Ried mit seinem Team in der Kategorie Uhrenhändler den Sieg errungen. Nach dem „Web-Star 2019“, dem Award für die beste Website bzw. die optimale Verbindung von Online- und Offline-Welt, durfte Wolfgang Salhofer nun seinen bereits zweiten Schmuckstar entgegennehmen.

Beim Bewerb werden die teilnehmenden Betriebe bewertet. Uhren Schmollgruber hatte im Sommer den Einzug in die zweite Runde geschafft, Wolfgang Salhofer reiste als Finalist zur Schmuckstars Gala nach Wien: Am Ende entschied eine Fachjury über die die wichtigsten Trophäen der österreichischen Uhren- und Schmuckbranche. entgegennehmen durfte – darunter Wolfgang Salhofer, dessen Geschäft in der Rieder Rathausgasse erst kürzlich erweitert worden war. Im Zuge des Umbaus konnte man gleich ein neues Interieur-Konzept umsetzen. Umso schöner, dass das Uhren-Schmollgruber-Team im Jahr des Umbaus gleich mit so einem tollen Preis belohnt wird.

Wolfgang Salhofer, dessen Geschäft in der Rieder Rathausgasse zuletzt erweitert wurde, setzte auf passendes Sortiment vor allem erstklassige Beratung. In der Kategorie Uhrenhändler werden neben Reputation, Ambiente, USPs und Sortiment auch Interieur, Atmosphäre, Serviceleistungen und Beratungsqualität bewertet, so die Organisatoren des Bewerbs.